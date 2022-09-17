﻿Adana, sinema ve renkler...

ADANA- 26. Altın Koza Film Festivali seyircinin yoğun ilgisiyle devam ediyor...

Sinema severler sadece uzun metrajlı kategoride Altın Koza'yı almak için yarışan filmleri değil, belgeselleri, kısa filmleri ve dünya sinemasından seçkileri de izleme olanağı buluyor...

Film festivalinde sergiler, paneller ve söyleşiler de seyirci topluyor...

Bu etkinliklerde hem Yeşilçam'ın eski yapımcı, yönetmen ve oyuncuları, hem de Türk sinemasının yeni jenerasyonundan sanatçılar deneyimlerini aktarıyor, sinemanın gelişimine nasıl katkı sunacaklarını tartışıyor...

Festivalde sinema severler sadece yarışma filmlerini seyretmiyor, filmlerin yapımcı, yönetmen ve oyuncularıyla birarada olma fırsatı da buluyor...

Yönetmen Çiğdem Sezgin'in ikinci uzun metrajlı filmi olan, "Suna"nın 01AVM Cinemapink'te yapılan prömiyerinde de filmin emekçileri ile seyirciler buluştu...

Söyleşiye Çiğdem Sezgin, başrol oyuncuları Tarık Papuçcuoğlu,

Nurcan Eren ve yapım ekibinden isimler izleyicilerin sorularını yanıtladı...

Gizem Kızıl'ın "Bana Karanlığı Anlat" ve Tareq Daoud'ın senaryosunu da yazarak yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi "Yaban" da dikkat çeken filmlerdendi... Gösterim sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayan Tareg Daoud, dört yıl önce çektikleri filmin gösterimi için ancak fırsat bulabildiklerini söyledi...

BİR ÖMÜR SİNEMA...

Bu arada her yıl olduğu gibi Adana Altın Koza Filmi Festivali'nde Yeşilçam'ın unutulmazlarıyla sinemaya büyük katkılar veren emekçileri anmak için de çeşitli etkinlikler düzenledi...

Yeşilçam'ın duayenlerinden Abdurrahman Keskiner'in yaşamını anlatan "Bir Zamanlar Yeşilçam" belgesel gösteriminin dışında, abisi

Arif Keskiner'in yaşamından önemli dönemeçlerin yer aldığı "Bir Ömür Arif Keskiner''in gösterimi de Adana Şehir Tiyatroları Salonu'nda yapıldı...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Arif Keskiner'in katılımıyla yapılan gösterim sonrasında, belgeselin yapımcısı Baran Seyhan, arşiv sıkıntısına dikkat çekerken, "belgeseli yaparken de bu sıkıntıyı yaşadım ve çok üzüldüm. Örneğin Keskiner'in bu festivalde onur ödülü aldığı görüntüler yok, bulamadık" dedi...

ARKIN VE GİRİK'E VEFA...

Bu yıl kaybettiğimiz

Türk Sineması'nın usta isimleri Fatma Girik ve Cüneyt Arkın, dostlarının konuşmacı olduğu bir söyleşide anıldı...

Selda Alkor, Halil Ergün, yönetmen Şerif Gören, sinema yazarı Burçak Evren'in konuşmacı olarak yer aldığı

etkinlikte ''Sinemada Star Olmak- Film Gibi Yaşamak'' konuları konuşuldu...

Selda Alkor, "Cüneyt Arkın bence Türk Sineması'na gelmiş en yakışıklı adamlardan biriydi. Bütün dünya Brad Pitt'in peşinden koşar ya, bence Cüneyt Arkın yüz tane Brad Pitt ederdi" derken, Yönetmen Şerif gören Fatma Girik'le ilgili şunları söyledi;

"Fatma Girik ile Rabia filminde tanışmıştım. Sürekli hareket halinde, samimi, dost, arkadaş ve bu kimliği son gününe kadar hiç değişmemiştir. Filmlerini çektiğim zaman da o samimiyeti, o dostluğu her zaman hissetmişimdir."

Yeşilçam'ın eski jönlerinden pek kimse olmasa da, yeni sinemacılar içerisinde çok sayıda oyuncu ve yönetmenin de katıldığı Altın Koza Film Festivali'ndeki panel-söyleşi gibi etkinliklerde sinemanın emekçileri izleyicilerle bir araya geldi...

Örneğin; yapımcı Zeynep Atakan, film yapımında yeni nesil metodlar üzerine tecrübelerini aktarırken şunları söyledi;

"Projenin en önemli ögelerinden biri senaryo ama proje diyebilmeniz için onun yanında yönetmen, ya da yapımcı olması lazım. Ama yapımcı bir filmin fikir aşamasından satış pazarlama aşamasına kadar bütün yolculuğunu planlayan insandır."

Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ''01 AVM Cinemapink''te yapılan, "Elektrik Savaşları" filmimin özel gösterimi öncesi, öğrencilerle bir araya geldi... Karalar, TED Adana Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu'nda kalan, öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi...

YARIŞMA GECESİ HEYECANI...

Yaklaşık 200 filmin gösterildiği 26. Adana Altın Koza Film Festivali dün gece düzenlenen emek ödülleri töreni ile devam etti...

Kırsal mahallelerden köylere kadar film gösterimleriyle ulaşan festival etkinliklerinde çocuklar da unutulmadı... Ücretsiz film gösterimleri ile mutlu olan çocuklar için Sarıçam'daki hatıra ormanında birer fidan dikildi...

Bugün festivalin son günü...

Bu akşam Çukurova Üniversitesi salonunda yapılacak etkinlikte festivalin yarışmacı filmleri Altın Koza heykelciğine kavuşacak... Ekipler heyecan içinde bekliyor...

Uzun kategorideki 8 filmin yanı sıra, kısa filmler, belgeseller ve öğrenci filmleri de ödüllendirilecek...