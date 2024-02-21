Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA
Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Adana'da bir ahşap taşıyan bir tırda suntanın içine saklı 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi civarındaki kontrol noktasında şüphelendiği bir tırı durdurup arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine tepki vermesi üzerine incelenen tırda, ahşap yük arasında suntaların içinde gizlenmiş 100 kilo 700 gram esrar bulundu.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili sürücü İlyas B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İlyas B, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

aw146221-06.jpg

aw146221-02.jpg

Son Haberler
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı Gündem
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Seçim öncesi suya indirim Ekonomi
Seçim öncesi suya indirim
Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı Magazin
Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı
Yöneticilere Sorbonne diploması kazandıran eğitimin başvuruları açıldı Gündem
Yöneticilere Sorbonne diploması kazandıran eğitimin başvuruları açıldı
AKP'den sivil hekimler sınır ötesi operasyona gitsin teklifi. Askeri hastaneler kapatıldı, Mehmetçiği tedavi edecek doktor bulunamıyor Gündem
AKP'den sivil hekimler sınır ötesi operasyona gitsin teklifi. Askeri hastaneler kapatıldı, Mehmetçiği tedavi edecek doktor bulunamıyor
Bitget Platform Token’ı (BGB) $0.4 seviyesinden $1.05 seviyesine yükselerek rekor kırdı Gündem
Bitget Platform Token’ı (BGB) $0.4 seviyesinden $1.05 seviyesine yükselerek rekor kırdı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı Gündem
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı