Adana'da 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi civarındaki kontrol noktasında şüphelendiği bir tırı durdurup arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın dorsesine tepki vermesi üzerine incelenen tırda, ahşap yük arasında suntaların içinde gizlenmiş 100 kilo 700 gram esrar bulundu.
Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili sürücü İlyas B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İlyas B, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.