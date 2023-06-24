Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Depremin merkez üssü ve şiddeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı.

Depremin yerin 7.76 km altında meydana geldiği belirtildi.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

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