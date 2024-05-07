Pompadaki indirimin miktarı bugün açıklandı. İstasyona giden sevinecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Her gün yeni bir zam ya da indirime maruz kalan akaryakıt fiyatları, vatandaşların radarında yer alıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 lira, motorine ise 1.24 lira indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatları kapsamında;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 TL’den satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43.98 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HEAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle beraber KDV hariç Rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru izlenerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.