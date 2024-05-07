Pompadaki indirimin miktarı bugün açıklandı. İstasyona giden sevinecek

Kaynak: Haber Merkezi
Pompadaki indirimin miktarı bugün açıklandı. İstasyona giden sevinecek
Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle günden güne değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar 4 gözle akaryakıt ekranlarını kontrole diyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Her gün yeni bir zam ya da indirime maruz kalan akaryakıt fiyatları, vatandaşların radarında yer alıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 lira, motorine ise 1.24 lira indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatları kapsamında;

  1. İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 TL’den satılıyor.
  2. Benzinin litresi ise ortalama 43.98 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HEAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle beraber KDV hariç Rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru izlenerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor.

İlgili Haberler
Kredi kartı kullanımı yüzde 100'ü arttı. Son 90 günde patladı
Bankaların net karı martta 153,5 milyar lira oldu
Bankaların net karı martta 153,5 milyar lira oldu
Sürücüler bu gece yarısı ters köşe olacak. Akaryakıt istasyonlarına giden başımıza taş yağacak diyecek.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar EPDK'dan geldi! Şimdi akaryakıt şirketleri düşünsün
Benzin istasyonlarına gidenler sürprizle karşılaştı
Son Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Çin’de tüketici güveni zayıf kaldı Ekonomi
Çin’de tüketici güveni zayıf kaldı
Yurt dışında hayvanlar neden daha ucuz? Akıllara 'Milliyet farkı' geldi Gündem
Yurt dışında hayvanlar neden daha ucuz? Akıllara 'Milliyet farkı' geldi
Konut yatırımında ABD şehirleri fark attı Ekonomi
Konut yatırımında ABD şehirleri fark attı
Kredi kartı kullanımı yüzde 100'ü arttı. Son 90 günde patladı Ekonomi
Kredi kartı kullanımı yüzde 100'ü arttı. Son 90 günde patladı
İnsanlar uykuda neden sayıklar? Uzmanlardan önemli açıklamalar Sağlık
İnsanlar uykuda neden sayıklar? Uzmanlardan önemli açıklamalar
Bankaların net karı martta 153,5 milyar lira oldu Ekonomi
Bankaların net karı martta 153,5 milyar lira oldu