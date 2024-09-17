Adana'da 9 ayda 184 kumarhane kapatıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı boyunca kumarhanelere yönelik operasyonlarını sürdürdü. Eylül ayına kadar yapılan operasyonlar kapsamında 184 kumarhane tespit edilerek baskın yapıldı ve barındırıldı

Bu baskınlarda kumar oynanarak 192 kişiye adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 424 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Kumar'ın toplamda 184 maçta oynadığı 202 bin 487 TL para cezası kesildi.

Ayrıca kumarın oynandığı tespit edilen 424 kişi ise toplamda 2 milyon 666 bin 375 TL'lik para cezasına çarptırıldı.

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