Adana'da ahşap imalathanesinde yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Adana'da ahşap imalathanesinde yangın

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda sebebi henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Depoda bulunan palet ve ahşap malzemelerin tutuşmasıyla yayılan yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Haydaroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının depo bölümünde saat 00.30 sıralarında sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Verilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler de yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm depoyu etkisi altına aldı. Depo adeta alev topuna döndü.

İtfaiye ekiplerinin insan üstü gayreti sayesinde alevler güçlükle de olsa kontrol altına alındı. Polis yangının çıkış nedenini araştırırken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi.

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