Adana’da bir erkek kıskandığı kadını defalarca bıçakladı

Adana'da kıskançlık krizine girdiği öne sürülen K.Ö. (51), bu nedenle tartıştığı arkadaşı Hasret Ö.'yü (42) sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Adana’da bir erkek kıskandığı kadını defalarca bıçakladı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ö. ve arkadaşı Hasret Ö. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı.

Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen K.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Hasret Ö.'yü defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasret Ö., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yaralı Hasret Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hasret Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı mahallede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüphelinin ara sokaklarda saklandığını fark etti. Şüpheliyi yaya olarak takibe alan ekipler, K.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

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