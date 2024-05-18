Saat 20.00'den 08.00'e kadar yasaklandı! Türkiye’de bu sahillere girişin cezası 387 bin 141 lira

Düzenleme: Kaynak: DHA
Saat 20.00'den 08.00'e kadar yasaklandı! Türkiye’de bu sahillere girişin cezası 387 bin 141 lira
Türkiye’de 3 ünlü sahile saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar giriş yasaklandı. Her yerine kameraların yerleştirildiği sahillere girmenin cezası 387 bin 141 lira olduğu açıklandı. Yasak Eylül ayının sonuna kadar sürecek.

Caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi başladı. Her yıl mayıs ayında başlayan süreç eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsalların tamamında, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri sahile girişler yasak.

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KAMP, ÇADIR, MANGAL YASAK

Ayrıca bu sahillere araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak. Bu yasakları ihlal edenlere ise idari para cezaları veriliyor. Bu ceza miktarı 2024 yılı için 387 bin 141 TL olarak belirlendi.

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SABAH TURİSTLERİN AKŞAM DENİZ KAPLUMBAĞALARIN

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk yuva Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) sorumluluğundaki Dalyan İztuzu plajında 23 Nisan günü gerçekleşti. DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, 23 Nisan'da ilk yuvanın oluştuğu İztuzu kumsalında şu anki yuva sayısının 50'yi aştığını belirterek, kumsalın gündüzleri yerli yabancı turistlere, geceleri de deniz kaplumbağalarının kullanımına ait olduğunu söyledi.

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HER YERE MOBESE KAMERALARI YERLEŞTİRİLDİ

Koruma çalışmalarının önemi sayesinde geçen yıl 524 yuva ve 30 binden fazla yavru ile rekor kırıldığını belirten Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Kumsal günün 24 saati gözlem altında. Carettaların hem ergin bireyleri hem de yuvaları ve yavruları kumsalda çalışan 20 civarındaki gönüllü arkadaşımızla koruma altına alınıyor. Kumsal giriş noktalarına mobese kameraları yerleştirildi. " dedi.

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UYARI TABELALARI ASILDI

İztuzu ve Patara kumsalında olduğu gibi Çıralı sahilinde de Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, DKMP'nin desteğiyle her yıl koruma çalışmaları yürüten Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi'nce kumsala gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik uyarı tabelaları asıldı.

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