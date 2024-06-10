Adana’da bir ev ve ahır alev alev yandı

Adana’nın Bağlar Mahallesi Kanarya sokak üzerinde olan İshak Dinler isimli vatandaşa ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleden sonra yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ev, ardiye, çardak ve ahır tamamen yandı. Ahırın içerisinde bulunan 20 küçükbaş hayvan son arda kurtarıldı.

Evde bulunan Yeter Dinler isimli vatandaş dumandan etkilendi. Dinler, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.