﻿Çantasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, hareketlerinden şüphelendiği G.İ'yi durdurdu.
G.İ'nin sırt çantasında ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı. (AA)
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, hareketlerinden şüphelendiği G.İ'yi durdurdu.
G.İ'nin sırt çantasında ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı. (AA)
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