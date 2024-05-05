Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya polemiğine Hamdi Alkan da dahil oldu

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Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya polemiğine Hamdi Alkan da dahil oldu
Sosyal medyadan yaptığı göndermelerle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, son olarak Hasan Can Kaya'yı hedef almıştı. Hamdi Alkan, iki komedyenin tartışmasında tarafını belli etti.

Sosyal medya üzerinden Serenay Sarıkaya'ya yaptığı göndermeler yüzünden eleştirilen Cem Yılmaz hızını alamayıp bir gösterisinde de Hasan Can Kaya'yı hedef almıştı.

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Cem Yılmaz, meslektaşının küfürlü konuşması ile dalga geçerken Hasan Can Kaya'dan da cevap gecikmedi.

Hasan Can Kaya, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış” diyerek Cem Yılmaz’a cevap verdi.

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Gün geçtikçe büyüyen komedyen polemiğine bu defa da Hamdi Alkan dahil oldu.

Ekotürk’te Öykü Cengiz’in programına konuk olan Hamdi Alkan, “Cem Yılmaz ayrı bir kulvardır hiç tartışmasız. Bazı şeylerde terazinin dengelerini bilmek gerekiyor. Cem Yılmaz kendi isminde, yolunda… Hatta Cem Yılmaz Sineması diye bir sinemadan bahsedebiliriz. Çok kıymetli bir sanatçı” diyerek tarafını belli etti.

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