Adana Büyükşehir Belediyesi (Adana BB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Şehir Tiyatroları Festivali' hafızalardaki yerini alarak sona erdi. 10'ncu kez düzenlenen festival, 19 şehir tiyatrosu ekibini ağırladı.

Festival, her yıl olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı ile açılışını gerçekleştirdi. Artık bir klasik haline dönüşen festival açılışında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı 'Oscar' adlı oyun üst üste iki gün tiyatro severlerle buluştu.

Adana BB Şehir Tiyatroları'nın ev sahibi olduğu festivale;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, K.K.T.C Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Alanya Belediye Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, K.K.T.C Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları katılım sağladı.

Adana BB Şehir Tiyatroları da düzenlediği festivalde yeni sezon için hazırladığı iki yeni yapımla yer aldı. William Shakespeare'in oyunlarından Başar Sabuncu tarafından uyarlanan 'Bir Ata Krallığım' Yiğit Sertdemir rejisi ile sahneye taşınırken, Aziz Nesin’in yazdığı öykü, roman, şiir ve yazılarından oyunlaştırılan 'Bir Takım Azizlikler' adlı yapım, Önder Özcan’ın yönetiminde izleyici karşısına çıktı.

Türk mizahının usta yazarı Aziz Nesin’in kaleminden yola çıkarak oluşturulan 'Bir Takım Azizlikler', aslında bir kolaj çalışması niteliğinde. Oyun, daha önce de Genco Erkal başta olmak üzere farklı topluluklar tarafından sahnelenerek geniş izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Nesin’in eleştiri dozu güçlü metinlerinin hala güncelliğini koruduğunu, düzenin ve düzenin dönüştürdüğü insan karakterinin pek de değişmediğini göstermesi açısından önemli bir uyarıcı.

Tabii ülkenin hali hazırda bugünü ve geleceği açısından ele aldığımızda, ortaya çıkan tablo pek de umut verici değil. 50 yıl önce kağıda düşmesine rağmen hala günümüzle büyük benzerlik taşıyorsa, bu yerimizde saydığımızın en belirgin ispatı.

Özcan, Adana BB Şehir Tiyatroları adına güçlü oyunculuğu ile öne çıkan bir oyuncu. İlk olarak, Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı ‘Boyacı’ adlı oyunda izlemiştim. Yıllar içinde pek çok yapımda oyunculuğuna tekrar tekrar tanıklık ettim. Yönetmenlik koltuğunda oturduğu ilk yapımla da reji anlayışını deneyimleme şansı buldum. Özcan’ın sahne geçmişinden izlere rastladığımız ilk rejisi, birbirinden bağımsız metinlerin bir araya getirildiği müzikli bir güldürü olarak tanımlanabilir.

70 ve 80’li yıllara damga vuran ‘Devekuşu Kabare’ yapımlarına ilgi duyan izleyiciler için nostaljik bir benzerlik taşıdığını söylemek mümkün.

Epik tarzda sahnelenen oyun, farkındalık yaratma ve izleyicisini gerçeklerle yüzleştirme içgüdüsünü merkezine alarak kendini inşa ediyor.

Aziz Nesin ise final sahnesinde seslendirdiği bir şiirle izleyicilere tatlı bir sürpriz hazırlıyor.

Farklı metinlerden oluşturulduğu için, her bölümde kullanılacak kostümler, aynı zamanda dekor olarak tasarlanarak pratik olarak çözülmüş.

Oyuna katkı sağlamak adına; hikayeler arası geçişlerde kullanılan müzik, söz ve vokal uyumsuzluğunun altını çizmek, mizahi unsuru yüksek bir yapımın final sahnesinin oyunun bütününe göre ağır kaldığını Adana BB Şehir Tiyatroları’nın öneri kutusuna bırakmak isterim.

Kabare (ya da müzikli güldürü) tarzına sahip olan oyunun oyuncu kadrosunda; Orhan Kuşçu, Hülya Yıldırım, Ahmethan Çelebi, Semih Yeşil, Kurtuluş Bilgilioğul, Nermin Salman Sanberk, Dilek Polat, Bensu Boz Alper, Çağla Yeleç ve Feridun Yıldırım rol alıyor.

'Bir Takım Azizlikler', izleyicilerinin alkışını toplamaya aday.