Adana'da çeşitli suçlardan yakalanan 127 şüpheli tutuklandı

Kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü, bu süreçte birçok operasyona imza attı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 336 şüpheli yakalanırken, bunlardan 127'si tutuklandı. Tutuklananların 34'ünün hırsızlık suçuyla ilgili olduğu belirtildi.

Ayrıca, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve operasyonlarda 76 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 1 AK-47 tüfek ve 1.215 fişek ele geçirildi. Çalıntı olarak tespit edilen 1 araç, 9 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet de bulunarak el konuldu.

Belirtilen tarihler arasında 1 kişiye yasal işlem yapılırken, toplamda 80 kişiye 84.022 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.