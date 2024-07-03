Adana'da uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

Adana'da, narkotik polis ekipleri, bir haftalık operasyon sürecinde toplamda 7 kilo 970 gram esrar ve 1 kilo 467 gram bonzai dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Bu operasyonlar kapsamında 46 kişi gözaltına alındı, bunlardan 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 46 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet ettikleri yerlerde yapılan aramalarda; 7 kilo 970 gram esrar, bin 763 uyuşturucu hap, 1 kilo 467 gram bonzai, 22 gram bonzai hammaddesi, 201 gram metamfetamin, 127 kök Hint keneviri ve 3 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkanlardan 34 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.