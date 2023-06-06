Adana'da dehşete düşüren olay

Adana’da kıskançlık krizine giren adam, sokak ortasında sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın şüphelisi ise kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı.

Adana'da dehşete düşüren olay

İHA'nın haberine göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. (51), sevgilisi Hasret Ö.’yü (42) kıskandığı için aralarında tartışma yaşandı.

Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.Ö., önce sevgilisi Hasret Ö.’yü darp etti. Daha sonra K.Ö., yanında bulunduğu bıçakla Hasret Ö.’yü defalarca bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kadın kanlar içerisinde kaldırımın üzerine yığıldı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüphelinin Ziyapaşa Mahallesi ara sokaklarında kaçtığını gördü. Bunun üzerine şahsı kovalayan Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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