Alman futbolcu Türk karısına yapılanı öğrenince çileden çıktı: Dilara'yı dışında tutun

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, Türk olan karısı Dilara'ya yapılanlara çok sinirlendi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Wolfsburg, Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach ve St Pauli'de de forma giyen Kruse, profesyonel kariyerini noktalamıştı.

Kruse futbolu bıraktıktan 130 gün sonra BSV Al-Dersimspor'un yedek takımıyla Spandauer Kickers III'in maçına çıktı.

1-1 biten maçta takımının golünün asistin yapan Kruse'yi Türk eşi Dilara da tribünden izledi.

Ancak maçta Dilara'ya yapılanlar Kruse'yi çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kruse, şu ifadeleri kullandı:

"Saha içinde ve dışında belden aşağı konuşmanın oyunun bir parçası olduğunu biliyorum. Ama karımı bunun dışında bırakın. Dün beni desteklemek için oradaydı. Ben sahada duymadım ama daha sonra bana bir video gösterdi. Ve bazı taraftarlar, '... Dilara' tezahüratları yaptılar.

Böyle bir şey bel altıdır, kendinizi sorgulamalısınız, bu işin bir parçası değil. Bana saldırırsanız sorun değil, hiç kaşınmıyorum ama karımı bu işin dışında tutun."