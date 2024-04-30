Yavru ayı insanlardan korkunca 15 metrelik ağaca tırmandı

Kaynak: İHA
Yavru ayı insanlardan korkunca 15 metrelik ağaca tırmandı
Bolu’da kaybolduğu düşünülen yavru ayı, insanlardan korkup ağaca tırmandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen ve yoldan geçen araçları görünce korkan yavru ayı, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı. Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü yakınlarında dolaşan yavru ayıyı fark eden öğrenci servisinin şoförü, durumu köy muhtarı Metin Keskin’e bildirdi. Köy muhtarı yavru ayının bulunduğu bölgeye geldi.

Bu esnada servis minibüsünü görerek korkan yavru ayı, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı. Yavru ayının ağaca tırmanma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Köy muhtarı Keskin, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Son Haberler
Süper Lig kulübünden TFF'ye destek geldi Spor
Süper Lig kulübünden TFF'ye destek geldi
Akülü arabasıyla hayvanlarını gezdiren çocuk kalpleri eritti Video
Akülü arabasıyla hayvanlarını gezdiren çocuk kalpleri eritti
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı Gündem
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı
Sergen Yalçın'a Beşiktaş soruldu. Cevabı heyecan yarattı Spor
Sergen Yalçın'a Beşiktaş soruldu. Cevabı heyecan yarattı
Nijerya'da yakıt krizi büyüyor: Benzin istasyonları kapanıyor Dünya
Nijerya'da yakıt krizi büyüyor: Benzin istasyonları kapanıyor
Son dakika... Erdoğan'dan 1 Mayıs ve Taksim açıklaması Gündem
Son dakika... Erdoğan'dan 1 Mayıs ve Taksim açıklaması
Hakkari'ye sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Yerel Haberler
Hakkari'ye sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı