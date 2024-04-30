Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69’luk bir artışla 10.082,77 puandan rekor bir seviyede kapattı.

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 167,15 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,90 ve holding endeksi yüzde 2,15 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,90 ile ulaştırma, en fazla kaybı ise yüzde 6,29 ile spor sektörü yaşadı.

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Analistlere göre, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlama olasılığının yılın son çeyreğine ertelenmesine rağmen, şirket karlarının beklentileri aşmasıyla risk iştahı arttı. Bu hafta, Fed’in faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları, ayrıca yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekti. Yurt içinde, analistler bu hafta enflasyon verilerinin izleneceğini, Standard & Poor’s’un (S&P) Türkiye değerlendirme raporunun da piyasalar kapandıktan sonra cuma günü açıklanmasının beklendiğini ifade ettiler.

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Dün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için görüşmeler yapıldığını duyurdu.

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Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon, Almanya’da büyüme, ABD’de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100-10.200 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puanlar ise destek olarak görülüyor.

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