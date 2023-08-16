Adana'da deprem

Adana Aladağ'da deprem meydana geldi. Depremi, yabancı deprem bildirim listesi Lasquake 4.8, AFAD, 4.5, Kandilli ise 4.6 olarak duyurdu.

Adana'da deprem

Adana'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yabancı deprem bildirim sitesine göre, depremin derinliği 12 km olarak açıklandı.

Deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.

KANDİLLİ: 4.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıklarken, merkez üssünü Aladağ diye duyurdu.

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AFAD: 4.5

AFAD verilerine göre, Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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