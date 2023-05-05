Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'da saat 11.09'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Adana'da deprem

Editör: İsa KARAASLAN

AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.09'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

deprem yerin 16.49 km derinliğinde meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

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