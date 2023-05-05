Adana'da deprem

Editör: İsa KARAASLAN
AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.09'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
deprem yerin 16.49 km derinliğinde meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'da saat 11.09'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Editör: İsa KARAASLAN
AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.09'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
deprem yerin 16.49 km derinliğinde meydana geldi. Deprem kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.