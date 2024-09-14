Adana’da deprem uzmanlarında riskli alanlara inceleme

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Saimbeyli ilçesinde birçok artçı deprem yaşandı. Bu nedenle Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede deprem önlemlerini arttırmak için bilirkişilerle çalışmalara başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop ve AFAD ekipleri, Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın görevlendirdiği iş makineleri ile Avcıpınarı Mahallesi’nde risk taşıyan bölgelerde fay hattı incelemeleri gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dal, “Saimbeyli Belediyesi olarak önceliğimiz insan hayatı. İlçemizi depreme karşı korumak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Dualarımız, ülkemiz ve milletimiz için. Allah hepimizi afetlerden korusun ”dedi.