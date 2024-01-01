Adana'da elektrikli sobadan çıkan yangın bir aileyi yok etti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde iddiaya göre, 4 kişilik Lamba ailesi elektrikli sobalarını açıp uykuya daldı.

Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinden yükselen dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürerek evin içerisine girdi.

Ekipler, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba'yı evin içerisinden çıkardı.

Aileye müdahale eden sağlık ekipler, anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Durumu ağır olan Demir Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü.

Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.