Adana'da elinde bıçakla Burger King'e girip "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek saldırdı

İsrail'i desteklediğini açıklayan Burger King, bu açıklama sonrası tepki toplamaya devam ediyor. Adana'da bir kişi "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek elinde bıçakla çalışanlara saldırdı, bir çalışanı karnından bıçakladı.