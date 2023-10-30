Adana'da elinde bıçakla Burger King'e girip "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek saldırdı

İsrail'i desteklediğini açıklayan Burger King, bu açıklama sonrası tepki toplamaya devam ediyor. Adana'da bir kişi "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek elinde bıçakla çalışanlara saldırdı, bir çalışanı karnından bıçakladı.
31 Ekim 2023 Salı
İsrail'i desteklediğini açıklayan Burger King, bu açıklama sonrası tepki toplamaya devam ediyor. Adana'da bir kişi "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek elinde bıçakla çalışanlara saldırdı, bir çalışanı karnından bıçakladı.
İsrail'i desteklediğini açıklayan Burger King, bu açıklama sonrası tepki toplamaya devam ediyor. Adana'da bir kişi "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek elinde bıçakla çalışanlara saldırdı, bir çalışanı karnından bıçakladı.