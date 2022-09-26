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Hastanede büyük operasyon. Eski başhekim de gözaltında

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da arasında olduğu 28 şüpheliye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenlendi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:52
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Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu. Eski başhekim de aralarında 28 kişiye gözaltı

Hastanede büyük operasyon. Eski başhekim de gözaltında
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi ve eski başhekim yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 28 kişiyi yakalamaya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.(AA)

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VD
26.09.2022 10:30
3.8 milyon lira için 28 kişi ayarlamak... ! Hiç mantıklı değil.... Yandaş birinin avantasını kesmişler belli ki....  
 
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