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Kuyumcu bankalardaki dolar operasyonunu açıkladı. Gittiği şubede yaşadığı olayı anlattı

CHP heyeti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gitti esnafı denledi. Bir kuyumcu bakın neler anlattı. Kuyumcu bankalarda yaşadıklarını anlattı. "Kredi isteyince ne yapacaksın diye soruyorlar. Altın alacağım diyince dövize müdahale etmiş olursunuz. Kredi yok diyorlar"dedi

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:42
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Kuyumcu gittiği şubede yaşadıklarını anlattı. Kredi istedi ''altın alırsan dövize müdahale etmiş olursun'' yanıtı aldı

Kuyumcu bankalardaki dolar operasyonunu açıkladı. Gittiği şubede yaşadığı olayı anlattı
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Cumhuriyet Halk Partili heyet Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuyumcuya gitti, sorunları dinledi.Heyetin başında  CHP'li Akif Hamzaçebi vardı.Kuyumcu konuştu heyettekiler dinledi. Kuyumcunun anlattığı konu bankalar ve krediyle ilgiliydi. Kuyumcunun söyledikleri vay dedirtecek cinstendi. 

İşte o kuyumcunun anlattıkları:

“Herhangi bir banka, diyordu ki ‘7 milyon lira para çekebilirsin’. ‘Çok güzel’ diyorduk. Şimdi verilen cevap, ‘Nerede kullanacaksın parayı’” ifadelerini kullanan kuyumcu, “Diyorum ki ‘Ben kuyumcuyum’. ‘Sen altın alırsan dövize de dolaylı olarak, ons aldığın için müdahale etmiş oluyorsun. Biz sana bu parayı veremeyiz’ diyorlar. Ne yapacağız? ‘Kümesli tavuk veya hayvan, mobilya alırsan, faturasını getirirsen biz sana bunun parasını verelim.’ Dolayısıyla bu iş sıkıntı”

Kuyumcu esnafı anlatıyor, heyet dinliyordu. Konu satışlara geldi. Esnaf, 30 yıldır kuyumculuk yaptığını da belirterek elindeki takıyı gösterdi ve “Bu altın değil. Eskiden bunu müşteriye çıkardığım zaman derlerdi ki ‘Kuyumcuda altın olmayan ürün mü satıyorsunuz’. Altın 5 bin lira, bu 100 lira. Vatandaş bunu takıyor. Bunu da sadece, içindeki çeyrekte Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğu için takıyor” dedi.

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Ali Demir
16.09.2022 11:50
Yalan haber bankalar kimsenin parasını ne yapacağını sorgulayamaz. Sorgulamazda.  
 
uzman
16.09.2022 10:47
önce işfinanstaki yüzlerce milyon lotluk vurgunu anlatsınlar bunlar.kimler nemalandı büyük vurgunda chp atamalarmı işsandıkçılarmı hep berabermi yeniçağ yazıyoruz uykuda  
 
Doğruya doğru
16.09.2022 10:44
Yanlışa yanlış. Yatırım düşüncesi ile kredi çekip altın veya dolar alıyor iseler bankaların yaptığı doğru.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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