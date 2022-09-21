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Yüreğimiz yandı: 1 Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:03
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Yüreğimiz yandı: 1 Şehidimiz var
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm. Onb. Muhammed KARAÇAM şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. ifadeleri kullanıldı.

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Adalet
21.09.2022 15:17
Bir BOP şehidimiz daha, sebep olanlar toprak yüzü görmesin, Allah rahmet eylesin  
 
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