28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana'da bir elektronik eşya satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:53
Takip Et

Adana'da iş yerinde yangın 

Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi
+
Aa
-

İHA'nın  haberine göre, Adana'da çıkan yangın sonucu bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Galleria İş Merkezi'nde elektronik eşya satışının yapıldığı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
1
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
2
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
﻿Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
﻿Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
﻿Uluslararası piyasalar faiz kararlarına odaklandı
﻿Uluslararası piyasalar faiz kararlarına odaklandı
﻿Uluslararası piyasalar faiz kararlarına odaklandı
﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın
﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın
﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.