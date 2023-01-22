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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

Galeri Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 10:05
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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

İsa Divanlı Mahallesi 20. Sokak'ta, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çocukların olduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve kardeş oldukları öğrenilen Z.A. ile M.A. hayatını kaybetti, A.A. ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.

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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADIA.A. da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Yangının ardından cumhuriyet savcısı evin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Yangının çıkış nedeni araştırılırken çocukların cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Bu arada çocukların babasının daha önce hayatını kaybettiği, annenin ise yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.(AA)

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