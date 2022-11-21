Adana'da 336 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir araçta 336 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 336 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.



(Kaynak: İHA)