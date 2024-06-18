Adana'da kavurucu sıcaklarda albino kadın ve 3 çocuğun çadırda yaşam mücadelesi

22 yaşındaki Songül Eryiğit, 3 çocuğuyla birlikte Adana'nın kavurucu sıcağında çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Güzelevler Mahallesi'nde brandalardan oluşturduğu çadırda, 3 yaşındaki Reyhan, 2 yaşındaki Biricik ve 3 aylık İncila ile hayata tutunmaya çalışıyor.

"Sıcak beni çok fazla etkiliyor, güneşe çıkamıyorum"

Songül Eryiğit, sıcakların kendi sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Sıcağa dayanamıyorum. Güneşe çıkamıyorum, bu yüzden çalışamıyorum. 3 çocuğum var, çok zor. Yazın sıcak, kışın çamur. Çadırda geçinemiyorum. Peçete satıyorum mecburiyetten. Kazandığım yeterli gelmiyor. Eşim cezaevinde zaten" dedi.

"Evde yaşamak hayalim"

Eryiğit, kendisi ve çocukları için en büyük hayalinin yeniden bir evde yaşamak olduğunu paylaşarak, "Sıcak bir yuvam olsun, bir evim olsun istiyorum. Erzak, çocuklara kıyafet istiyorum. Dolabım, makinem, televizyonum bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. İki yastığım bir döşeğim var" ifadelerini kullandı.

Albinizmin tanımı ve belirtileri

Albinizm, vücuttaki melanin üretiminde sorunlarla karakterize bir durumdur. Bu hastalıkta, saçlar, gözler ve ciltte renk eksikliği gözlemlenir. Albinolar güneş ışığına karşı son derece hassastır ve cilt kanseri riski taşırlar. Güneşe maruz kalan albinolarda çeşitli deri problemleri ortaya çıkabilir.