1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 10:35
Takip Et

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
+
Aa
-

Kentte yaşayan yabancı uyruklu M.H'yi (51) telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütü IŞİD'eyönelik soruşturmada isminin geçtiğini, bu kapsamda evindeki para ve ziynet eşyalarının incelenmek üzere adresine gönderecekleri ekiplere teslim edilmesini istedi.

Daha sonra telefondaki zanlı, M.H'yi soruşturma kapsamında ifade vermesi gerektiği yalanıyla kandırıp adliyeye yönlendirdi.

M.H'nin adliyeye gitmek için evinden ayrılmasının ardından ikamete giden şüpheliler, M.H'nin oğlu A.H'den (15) birikimleri olan 34 bin 500 dolar, 40 bin lira ile 70 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp ayrıldı.

Kendisini polis olarak tanıtan kişiye ulaşamayan M.H. dolandırıldığını anlayarak emniyete giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, otomobille Şanlıurfa'ya gideceklerini belirlediği şüpheliler N.E, M.G. ve Y.A'yı otoyolda yakaladı.

Zanlılara ait ev ve araçlardaki aramalarda 22 bin dolar, 1356 lira ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen A.G, K.E. ve A.E.H'yi de gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E, M.G. ve Y.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
1
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿İş insanından büyük iddia: Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı soruşturma için devreye girdi
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
2
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
3
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
5
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
﻿İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
﻿İzmir'de kaçak etil alkol ele geçirildi
﻿Ağabey katili liseli adliyede
﻿Ağabey katili liseli adliyede
﻿Ağabey katili liseli adliyede
﻿Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
﻿Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
﻿Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar
﻿Müsli zararlı mı?
﻿Müsli zararlı mı?
﻿Müsli zararlı mı?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.