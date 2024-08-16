Adana'da kontrolden çıkan otomobilin evin önünde oturanlara çarpması kamerada

Kazada 8 yaşındaki Baran Bürgen hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 ASN 626 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, evlerinin önünde oturan Zozan Bürgen, Baran Bürgen, Perihan Bürgen ve Büşra Tan'a çarptı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Polis, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırarak, öfkeli kalabalığın otomobile taş ve sopalarla zarar vermesini engellemeye çalıştı.

Yaralılardan 8 yaşındaki Baran Bürgen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu acı haberin ardından olay yerinde tansiyon yükseldi. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle otomobil çekiciye yüklenebildi.

Kaza anı, evin güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.