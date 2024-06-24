Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda Recep I. (56) yönetimindeki tır, Osman Utan (35) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, kamyonet sürücüsü Osman Utan ile araçta bulunan İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan biri kadın iki kişi ise ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.