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Köylüler onun peşine düştü. Altın değerinde

Adana'da köylüler ormanlık alanda kilometrelerce yürüyüp, onu arıyorlar. Çünkü tazesinin kilosu 600 lira, kurusunun kilosu ise tam 6 bin 500 lira...

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:06
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Adana'da köylüler onun peşine düştü. Kurusunun kilosu 6 bin 500 lira

Köylüler onun peşine düştü. Altın değerinde
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Adana Kozan ilçesinde önceki yıl çıkan orman yangınından sonra yeniden yeşillendirmeye çalışılan bölgede köylüler mantar peşine düştü.  Köylülere ek gelir kaynağı olan ve tazesinin kilogramı 600, kurusunun 6 bin 500 TL'ye kadar satılan kuzugöbeği mantarı çıkması sevindirdi. 

YANAN BÖLGEDE ÇIKIYOR

Yanan ormanlık alan bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları ile yeşillenirken, afet bölgesi ilan edilen alanda kuzugöbeği mantarı da çıktı. Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen, tazesinin kilogramı 600 TL’den, kurutulmuşu 6 bin 500 TL’den satılan kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından yangının yaşandığı Kozan’ın Kızlarsekisi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi. Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.

GÜNDE 3 BİN LİRA KAZANAN BİLE VAR
Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Ali Gök, “Yanık sahadaki mantarların toplamasını yapıyoruz. Bu mantar yurt dışına ihracata gidiyor. Bu mantarın ihracatı oluyor turizm bölgesinde de kullanılıyor. 2 yıl önce afet yaşandı. Yağış az oldu bu sene yağışlarla birlikte yenide yanık sahada çıktı. Büyük bir afet yaşadık. Çok büyük alan yandı, evler yandı ve afet bölgesi ilan edildi. Çok şükür şu an ormanımız yeniden yeşeriyor. Şimdi de kuzugöbeği mantarı ormanda fışkırtı. 500-600 TL arasında satılıyor. Bazen bir kilo bazen 5 kilo bulabiliyoruz bölge bölge değişiyor arıyoruz” dedi.
Emekli olduktan sonra köyüne dönen Kamil Kılıç ise farklı köylerden vatandaşların mantar aramak için bölgeye geldiğini kaydederek, “Çok değerli bir mantar. Satıldığı zaman değeri yüksek. Bizler de köyümüzde topluyoruz” diye konuştu.

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