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Fabrikaya karşı çıkan köylüler inşaat kamyonunun yolunu kesti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı köy halkı, karşı çıktıkları çimento fabrikasının malzemesini taşıyan kamyonların önünü kesti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:32
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Muğla'da çimento fabrikasına karşı çıkan köylüler inşaat kamyonunun yolunu kesti

Fabrikaya karşı çıkan köylüler inşaat kamyonunun yolunu kesti
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Editör: Özlem KIRAL

Yargı süreci devam etmesine rağmen Muğla'nın Menteşe ilçesinde inşaatı süren çimento fabrikasına karşı mücadele veren köylüler, fabrikaya malzeme taşıyan kamyonların önünü kesti. Köylüler bölgede gece boyunca nöbet tuttu.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkiinde yapımına 2021 yılında başlanan çimento fabrikasına karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor.

FABRİKA MALZEMESİ TAŞIYAN KAMYONUN ÖNÜ KESİLDİ

Fabrika inşaatının devam etmesine tepki gösteren Muğlalılar, fabrikaya malzemeye taşıyan kamyonların önünü kesti ve kamyonun geçişine izin vermedi. Köylüler adına açıklama yapan bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çimento fabrikasının kapatılması için, daha doğrusu açılmaması için 1,5 yıl önce dava açtık. Zaten açılamadı. Önce bize dediler ki ‘Keşif heyetini gönderiyoruz, keşif yapılacak’. Ondan sonra bir anda, ne olduysa kendi kararlarından döndüler ve keşif heyetini iptal ettiler. Sonra da davayı görmemeye karar verdiler. Fakat biz, peşinden temyiz ettik. Haklılığımız ortaya çıktı. Haklılığımız ortaya çıktıktan sonra davanın esasına girdik.

Bu sefer keşif gününü bekledik. Keşif günü geldiler, keşiflerini yaptılar. Raporun yayınlanması için 30 gün süreleri vardı. Sonra hakimden ek süre istendi. Hakim de 60 gün daha ek süre verdi. Yani bugünden sonra, 60 gün sonra raporlar ancak yayınlanacak. Hakim, ancak raporları okuyacak, sonra da belki ağustosta karar vermiş olacak. Temmuzda zaten bunun bitmesi planlanıyor. Bunu fırsat bilen fabrika da gitti hemen kazanlarını getirdi. Burada duruyor. Ama köylüler, bu kazanların geçmesine izin vermiyor. Köylüler, yolu kapatmış durumda. Ablalarımız oturuyor. Hiçbir şekilde izin vermiyorlar.”

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