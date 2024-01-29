Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Erhan G. idaresindeki 01 M 0538 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde Temel A. yönetimindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 7 yolcu ile otomobildeki Temel A. ve yanındaki Seray A. yaralandı. Temel A. ve Seray A. araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri gelip onları kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından şehirdeki farklı hastanelere taşındı.

Yaralılardan Seray A’nın durumu ciddiyetini korurken, diğerlerinin yaşam tehlikesi yoktu. Polis, minibüs şoförü Erhan G’yi gözaltına aldı.