Adana’da otomobil motosiklete çarptı

Adana’nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adana’da otomobil motosiklete çarptı

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde M.Y. kullandığı 01 ARD 695 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, C.G. idaresindeki 01 AIU 140 plakalı otomobil motosikletliye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola düşerken, motosiklet ise kaza yerinin 50 metre uzağına savruldu.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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