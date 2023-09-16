Adana’da pamuk hasadı başladı

Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda hasadına başlanan pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Stratejik ürünlerin başında gelen pamukta Adana, üretimle beşinci sırada yer alıyor. Bu sene Adana genelinde geçen yıla oranla yüzde 32 ekim alanı azalarak 182 bin dönüm alanda ekilen pamuktan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

“182 BİN DÖNÜM ALANDA PAMUK EKİLDİ”

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk ekim alanının her sene gerilediğini söyledi. Doğan, “Türkiye’nin ilk turfanda pamuk hasadı başladı. Bu sene Adana genelinde 182 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Pamuk aslında bizim Adana için olmazsa olmaz ürün. 2016 yılında pamuğa devletimizin 80 kuruşluk destek açıklamasıyla 2018 yılında pamuk ekimi 455 bin dönüm alana kadar çıktı. Ancak çiftçi pamuktan para kazanamayınca ekim alanları düştü ve şu anda 182 bin dönüm alanda pamuk ekildi” ifadelerini kullandı.

“PAMUK ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜRÜN”

Pamukta 3 lira ile 5 lira arasında destek istediklerini kaydeden Başkan Doğan, “Biz devletimizden pamuğa 3-5 lira arasında prim desteği istiyoruz. Pamuk fiyatları şu anda çok düşük. Pamuğu çırçır fabrikaları şu anda 17 liradan almakta. Bu yıl biz çiftçimizin pamuğunun kilogram fiyatının en az 30 lira olmasını bekliyoruz. Pamuk desteklenirse ekim alanları da artar. Pamuk bizim için çok önemli bir ürün” dedi.

Pamuğunu hasat eden çiftçi Yalçın Şahin ise verimden memnun olduğunu, fiyatın da 30 lira olması halinde pamuktan para kazanabileceklerini söyledi.