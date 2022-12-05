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Parti binasında ve ofiste işkence iddiası. 5 tutuklama

Adana’da bir parti binasında ve bir ofiste alıkoydukları gence işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:49
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Adana'da parti binasında ve ofiste işkence iddiası ortaya çıktı. 5 şüpheli tutuklandı

Parti binasında ve ofiste işkence iddiası. 5 tutuklama
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AA’da yer alan bilgilere göre, Furkan Ç. (23) 27 Kasım'da ailesi tarafından yaralı olarak Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Furkan Ç'nin iki bacağında kırık, dilinde, kulağında ve başında çeşitli yaralar tespit edildi.

Furkan Ç'nin ailesi, oğullarının 26 Kasım'da kandırılıp götürüldüğü merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında işkenceye maruz kaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Aile, parti binasının ardından Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürülen oğullarına işkencenin burada da sürdüğünü, 450 lirası ile kimliğinin gasp edildiğini ve tehditle kendisinden 150 bin lira istendiğini ileri sürdü.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, partinin il başkanı Mehmet Üveyik (44) ile olaya karıştıkları iddiasıyla Eyüp E. (32), Zübeyir A. (30), Suat Ö. (25), Erdal A. (35), Ramazan B. (26) ve Yasin D'yi (23) gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ofiste, yaralı Furkan Ç'ye ait kimlik, ruhsatsız 2 tabanca, 139 uyuşturucu hap ile işkencede kullanıldığı değerlendirilen zımba teli sökücü ve sopa ele geçirdi.

İŞKENCE İDDASI

Şüphelilerin, istedikleri parayı alabilmek için elini iple bağladıkları Furkan Ç'yi tekme, yumruk ve sopayla darp ettiği, zımba teli sökücüyle de dilinden ve kulağından yaraladığı iddia edildi.

Zanlıların, istedikleri parayı alamayınca da Furkan Ç'yi bir gün sonra serbest bıraktığı ancak polise ihbarda bulunmaması için silahla tehdit ettiği öne sürüldü.

Mehmet Üveyik ve diğer zanlılar ile yaralı Furkan Ç'nin çeşitli olaylardan emniyette suç kayıtlarının olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Mehmet Üveyik'in de aralarında olduğu 5'i tutuklandı, Ramazan B. ve Yasin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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