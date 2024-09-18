Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da Seyhan polisi tarafından yapılan ruhsatsız silah operasyonunda, bir evden tabanca, pompalı tüfek ve çatıdaki güvercin kulübesinden uzun namlulu tüfek ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafınca tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu belirlendi. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi.

Baskında Sergen Ö. ve Emre Ş. ters kelepçe takıldı. Evde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 39 adet uyuşturucu hap ve çatıdaki kuş kulübesinden uzun namlulu tüfek bulundu.

Yakalanan şüpheliler silahların kendilerinin olmadığını beyan ederken işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.