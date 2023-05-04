Adana'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri adreslere baskınlar yaptı.

Sahte içki üretilen evin, tuvaletin de olduğu tek odasında plastik bidonlarda 3 bin 930 litre sahte içki bulundu.

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Başka adreslerde yapılan aramalarda da 204 şişe sahte içki ile gümrük kaçağı 92 cep telefonu ve 156 bin 500 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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