Adana'da sulama kanalına giren çocuklara polisten havuz sözü

Adana’da kavurucu yaz sıcaklıkları, çocukları serinlemek için tehlikeli sulama kanallarına yöneltti. Gün içinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, kentteki çocukların sulama kanallarına akın etmesine neden oldu. Ancak bu kanallar, sıkça boğulma vakalarının yaşandığı yerler olması nedeniyle büyük bir tehlike oluşturuyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarında devriye gezerek çocukları bu tehlikeli sulardan uzak tutmak için çaba harcıyor. Polis ekipleri, sulama kanallarının tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirirken, onları güvenli bir ortamda serinlemeleri için havuza götürme sözü verdi.