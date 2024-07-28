Adana'da sulama kanalına giren çocuklara polisten havuz sözü

Kaynak: İHA
Adana'da sulama kanalına giren çocuklara polisten havuz sözü

Adana’da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçmesiyle çocuklar serinlemek için tehlikeli sulama kanallarına giriyor. Boğulma vakalarının sıkça yaşandığı bu alanlarda polis ekipleri, çocukları uyararak havuza götürme sözü verdi.

Adana’da kavurucu yaz sıcaklıkları, çocukları serinlemek için tehlikeli sulama kanallarına yöneltti. Gün içinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, kentteki çocukların sulama kanallarına akın etmesine neden oldu. Ancak bu kanallar, sıkça boğulma vakalarının yaşandığı yerler olması nedeniyle büyük bir tehlike oluşturuyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarında devriye gezerek çocukları bu tehlikeli sulardan uzak tutmak için çaba harcıyor. Polis ekipleri, sulama kanallarının tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirirken, onları güvenli bir ortamda serinlemeleri için havuza götürme sözü verdi.

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