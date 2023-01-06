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Tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana’da tefecilere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:48
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Adana'da tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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İHA’nın haberine göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.

İddiaya göre, şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 Ocak’ta şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

“BİNBİR SURAT LAKAPLI ZEYNEP”

Daha önce de ‘tefecilik’ suçundan gözaltına alınan ‘Binbir Surat’ lakaplı Zeynep K.’nin de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, 25 milyon 357 bin tutarında çok sayıda çek ve senet, 12 pos cihazı, farklı kişilere ait 102 kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Zeynep K.'nin de aralarında olduğu 8 kişi adli kontrol şartı, 10 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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