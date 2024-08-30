Adana'da traktör devrildi. 2 Suriyeli altında kaldı

Kaynak: AA
Adana'da traktör devrildi. 2 Suriyeli altında kaldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Kaldırım Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktörün yol kenarındaki tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana geldi.

KAZA ANI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazada, Suriye uyruklu iki kişi traktörün altında sıkıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan Abdurrezak El Hammade'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı ise ağır yaralı olarak Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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