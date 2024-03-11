Adana’da uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldürdü

Kaynak: DHA
Adana’da uyuşturucu için para isteyen oğlunu öldürdü
Adana’da Tamer Evren (66) isimli şahıs, uyuşturucu için para isteyen oğlu Hazım Evren'i (38), çıkan tartışma sonucu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Adana’nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana gelen olayda, Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzrine Hazım Evren, babasını darbetti.

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UYUŞTURUCU PARASI İSTEYEN OĞLUNU SIRTINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Evdeki av tüfeğini alan Tamer Evren, oğlunu sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hazım Evren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan olay sonrası baba gözaltına alındı. Evren'in yakınları gözyaşı dökerken, cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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