Uyuşturucu şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği bir kişinin ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 30 gram esrar ve iklimlendirme sistemi kullanılarak saksılarda yetiştirilen 20 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Ekipler, ikametteki bir kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde şüpheli gördükleri bazı araçları durdurup incelemede bulundu. Araçlarda 1 kilo 55 gram esrar ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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