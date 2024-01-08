Adana'daki kanlı pusuya 4 tutuklama

Adana'da 21 Aralık günü saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Otomobilini park ettikten sonra evine yürüyerek gitmek isteyen Turan Rigan'a pusu kuran şahıslar Rigan'a silahlı saldırı düzenledi. Tabancalarla açılan ateş sonucu Rigan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisi ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada cinayet şüphelilerin M.B., O.Ç., B.U. ve G.A. olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen 4 şüpheli, 5 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 balistik çelik yelek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheli kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevini gönderildi.