Adana’daki operasyonda evden cephanelik çıktı

Adana’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör ve 3 çelik yelek ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Adana’daki operasyonda evden cephanelik çıktı

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör, 3 çelik yelek ele geçirildi.

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6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, evdeki Erkan Y. (19), Bayram B. (19), Aslan G. (20), Murat G. (22), Ömer Ü. (24) ve Mehmet B'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Erkan Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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