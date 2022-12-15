Adana'dan bir garip görüntü. Otomobil seyir halindeyken bu anlar kaydedildi

Adana'dan bir garip görüntü. Otomobil seyir halinde, bir kişi yarı beline kadar otomobilin dışında yerde sürükleniyor. Aracın şoförü ise otomobili durdurmayıp, yola devam ediyor,

Adana'daki bu olay gece saatlerinde Kozan Karayolu’nun Sarıçam ilçesi istikametinde meydana yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir otomobilarka kapısından bir kişinin belden aşağıya sarktığını gören başka bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, videoyu çeken sürücünün korna çalarak hızla ilerleyen otomobilin sürücüsünü, “Sağa çek, adam sürükleniyor” diye uyardığı duyuldu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam etti.