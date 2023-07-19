Adanalılar klimayı icat eden Carrier için lokma dağıttı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adana’da ilginç bir olaya imza atıldı.
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar klimanın icat edilişinin 121’inci yıl dönümünü kutladı.
Özellikle de Adana’da hava sıcaklıklarının çok hissediliyor olması bölge sakinlerini klimaya yönlendirdi.
“KLİMA OLMASAYDI ÇOK SIKINTI YAŞARDIK” DEDİLER
Klimanın icadının 121. yılı nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına bir grup vatandaş lokma dağıttı.
Carrier için dua edenlerden Mehmet Saygın, "Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık" dedi.